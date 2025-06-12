Зустріч відбудеться у четвер, 12 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про таємну зустріч

Згідно з оприлюдненою інформацією, зустріч триватиме з 12 по 15 червня, і буде "таємною", оскільки відбудетьсяв готелі Grand Hotel без трансляцій дебатів та пресконференцій.

Участь у зустрічі візьмуть генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб.

Також, як зазначається, на зустрічі будуть присутні міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

За даними видання, планують обговорити євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

До слова, напередодні в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". У ньому взяли участь українські високопосадовці, а також представники країн Балканського регіону, обговрили майбутнє України.