Рютте поразил реакцией на заявления Трампа: в чем самый большой страх генсека НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с Дональдом Трампом не перечил президенту США и поддакивал ему, что вызвало в определенных странах возмущение. На самом деле генсек боится 2 вещей, которые объясняют такое поведение.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что речь идет о безопасности для самого Альянса. Рютте предварительно выбрал соответствующую тактику для переговоров с Трампом.

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Чего боится генсек НАТО

Во время разговора с генсеком НАТО Трамп снова заговорил о "безоговорочном" присоединении Гренландии к США, на что генсек никак не отреагировал. Кроме того, на вопрос о снятии вопроса о снятии вопроса вступления Украины в НАТО Рютте ответил "угу".

По словам политолога, Рютте пытается быть лояльным к Трампу, именно он является одним из тех европейцев, которые считают, что с президентом США нужно найти общий язык. Рютте считает, что именно такой подход может спасти и сохранить НАТО.

Почему такое поведение? Есть большой риск того, что США могут уменьшить свои обязательства по безопасности Европы в рамках НАТО. Самые пессимисты опасаются, что США вообще могут выйти из Альянса,

– объяснил Фесенко.

Более того, после спора в Овальном кабинете между Трампом и Владимиром Зеленским большинство политиков решили готовиться к подобным разговорам и вырабатывать тактику переговоров – не ссориться с президентом США, поддакивать ему или вообще ничего не говорить.

Рютте держит нейтралитет, он не хочет вступать в конфликт с Трампом, пытается до последнего сохранить с ним позитивные отношения,

– отметил политолог.

Фесенко добавил, что среди мировых политиков есть несколько категорий относительно отношений с Трампом – "оптимисты" (его друзья и сторонники), "оппортунисты" (те, кто пытаются к нему приспособиться, например, Рютте) и те, кто защищает свою страну и ее интересы от посягательств президента США (например Украина и соглашение о редкоземельных ископаемых).

Кстати, после ссоры в Белом доме Рютте после ссоры в Белом доме посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом и его администрацией. Генсек сказал, что нужно уважать президента США за то, что он уже сделал для Украины.