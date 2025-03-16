Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що мовиться про безпеку для самого Альянсу. Рютте попередньо обрав відповідну тактику для переговорів з Трампом.

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Чого боїться генсек НАТО

Під час розмови з генсеком НАТО Трамп знову заговорив про "беззаперечне" приєднання Гренландії до США, на що генсек ніяк не відреагував. Крім того, на запитання щодо зняття питання вступу України в НАТО Рютте відповів "угу".

За словами політолога, Рютте намагається бути лояльним до Трампа, саме він є одним з тих європейців, які вважають, що з президентом США потрібно знайти спільну мову. Рютте вважає, що саме такий підхід може врятувати та зберегти НАТО.

Чому така поведінка? Є великий ризик того, що США можуть зменшити свої зобов'язання щодо безпеки Європи в рамках НАТО. Найбільші песимісти побоюються, що США взагалі можуть вийти з Альянсу,

– пояснив Фесенко.

Ба більше, після суперечки в Овальному кабінеті між Трампом та Володимиром Зеленським більшість політиків вирішили готуватись до подібних розмов та виробляти тактику переговорів – не сваритись з президентом США, підтакувати йому або взагалі нічого не казати.

Рютте тримає нейтралітет, він не хоче вступати в конфлікт з Трампом, намагається до останнього зберегти з ним позитивні відносини,

– зауважив політолог.

Фесенко додав, що серед світових політиків є кілька категорій щодо відносин з Трампом – "оптимісти" (його друзі та прихильники), "опортуністи" (ті, хто намагаються до нього пристосуватись, наприклад, Рютте) та ті, хто захищає свою країну та її інтереси від зазіхань президента США (наприклад Україна та угода про рідкоземельні копалини).

До речі, після сварки в Білому домі Рютте порадив Зеленському відновити відносини з Трампом та його адміністрацією. Генсек сказав, що потрібно поважати президента США за те, що він вже зробив для України.