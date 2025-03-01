Як написали ЗМІ, одразу після провальної зустрічі з президентом США Володимир Зеленський провів розмову з очільником Франції Макроном, а також зателефонував генсеку НАТО Марку Рютте, передає 24 Канал.

Дивіться також Після скандалу у Білому домі: у Зеленського зробили заяву щодо його візиту до Лондона

Що Рютте сказав Зеленському

Генсек НАТО в ефірі BBC назвав зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі "невдалою". Також він повідомив, що двічі дзвонив українському президенту після його сварки з американським.

За словами Рютте, він порадив Зеленському відновити відносини з Трампом та його адміністрацією. Генсек сказав українцю, що потрібно поважати президента США за те, що він вже зробив для України.

"Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої стосунки з американським президентом", – додав генсек.

Нагадаємо, що сам президент Зеленський не вважає, що зробив щось погане під час переговорів із Трампом. Він наголосив, що йому важливо було донести позицію України. Суперечку, на думку глави держави, спровокувало те, що адміністрація Трампа має хибне уявлення про ситуацію в Україні.