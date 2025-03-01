Как написали СМИ, сразу после провальной встречи с президентом США Владимир Зеленский провел разговор с главой Франции Макроном, а также позвонил генсеку НАТО Марку Рютте, передает 24 Канал.

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Что Рютте сказал Зеленскому

Генсек НАТО в эфире BBC назвал встречу Трампа и Зеленского в Белом доме "неудачной". Также он сообщил, что дважды звонил украинскому президенту после его ссоры с американским.

По словам Рютте, он посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом и его администрацией. Генсек сказал украинцу, что нужно уважать президента США за то, что он уже сделал для Украины.

"Я абсолютно убежден, что США хотят привести Украину к длительному миру. И важно, чтобы президент Зеленский нашел способ восстановить свои отношения с американским президентом", – добавил генсек.

Напомним, что сам президент Зеленский не считает, что сделал что-то плохое во время переговоров с Трампом. Он подчеркнул, что ему важно было донести позицию Украины. Спор, по мнению главы государства, спровоцировало то, что администрация Трампа имеет ложное представление о ситуации в Украине.