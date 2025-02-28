Таку інформацію оприлюднив Крістофер Міллер, кореспондент Financial Times, повідомляє 24 Канал. Він посилається на джерело, близьке до президента України.

Важливо Європа не зрадить Україну: політики підтримали Зеленського після суперечки у Білому домі

Деталей обох розмов наразі не розголошували.

Нагадаємо, раніше Макрон прокоментував суперечку в Білому Домі. "Потрібно поважати тих, хто бореться", – лаконічно висловився він під час поїздки до Португалії. А також підкреслив: не слід забувати, що є "агресор і жертва".

"Макрон раніше заявив, що, на його думку, кілька великих країн були праві, коли допомагали Україні й накладали санкції проти Росії три роки тому, і продовжують це робити", – мовиться у Financial Times.

Цікаво, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа взагалі хотіла скасувати візит Зеленського до США. Втім, Макрон начебто переконав американського лідера все ж зустрітися з українським.