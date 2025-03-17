Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине, – Макрон

В понедельник, 17 марта, президент Франции принял нового премьер-министра Канады Марка Карни в Елисейском дворце. Обе страны будут продолжать требовать от России "четких обязательств" по украинскому вопросу.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал на совместной речи, передает 24 Канал со ссылкой на BFM TV. Политик убеждает, что Канада и Франция являются "государствами мира".

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Что обсуждали на встрече

Премьер-министр Канады и президент Франции подчеркнули свою готовность работать вместе ради безопасности в Европе и Украине. И хотя Дональд Трамп стремится вести мирные переговоры непосредственно с путинской Россией, Макрон и Карни хотят сохранять "максимально позитивные отношения с США".

По словам французского лидера, оба политика "выступают за суверенитет и безопасность", о чем свидетельствует их непоколебимая поддержка Украины.

Это общее с украинцами стремление всегда было направлено на достижение прочного и длительного мира с надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и гарантировать безопасность всей Европы,

– сказал Макрон.

Кроме того, в Елисейском дворце отметили необходимость укрепления дипломатических связей между Францией и Канадой, чтобы "вместе противостоять этому все более нестабильному и опасному миру".

Напомним, накануне Карни впервые поговорил с Владимиром Зеленским. Канада поддерживает немедленное прекращение огня и военную помощь Киеву для его возможности защищаться сейчас и в будущем.