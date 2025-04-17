У Макрона сообщили детали встречи с Рубио и Уиткоффом об Украине
- Эммануэль Макрон провел переговоры с высокопоставленными чиновниками США по войне в Украине.
- На встрече обсуждались также пошлины между Европой и США, а также ситуация на Ближнем Востоке.
17 апреля Эммануэль Макрон провел переговоры с высокопоставленными чиновниками США в Париже. Темой обсуждения стала война в Украине.
Позже Елисейский дворце опубликовал заявление, в котором подытожил встречу политиков, передает 24 Канал.
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О чем говорили Макрон, Уиткофф и Рубио
Отмечается, что основной темой обсуждений стали мирные переговоры, направленные на прекращение российской агрессии в Украине, и работа "Коалиции желающих".
На встрече в Елисейском дворце также присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.
Во время этой встречи были затронуты другие актуальные вопросы, в частности пошлины между Европой и Соединенными Штатами, а также ситуация на Ближнем Востоке.
Напомним, что днем в Париже уже состоялась встреча украинской делегации с представителями Франции, Германии и Великобритании. Также ожидается, что украинцы проведут переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио.