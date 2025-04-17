Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в Париже уже стартовала встреча с британцами, французами и немцами в Елисейском дворце, передает 24 Канал с ссылкой на пост в соцсети "Х".

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Что известно

В посте министр отметил, что стороны "обсудили пути к справедливому и длительному миру, в частности полное прекращение огня". Также темой разговоров стали многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины.

Переговоры в Париже / Фото из аккаунта Андрея Сибиги

Глава Офиса президента Андрея Ермак прокомментировал старт парижских встреч. Чиновник сообщил, что партнеры обсудили "развитие эффективной архитектуры безопасности для Украины".

Также Ермак уточнил, что в переговорах в Елисейском дворце от украинских союзников приняли участие: дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по национальной безопасности канцлера Германии Йенс Плитнер.

Работа над гарантиями безопасности вместе с нашими партнерами продолжается. Наш приоритет – результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев,

– написал в свою очередь министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что в Париже также пройдут переговоры украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Эта встреча состоится на фоне недавнего скандального заявления последнего после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге. Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий".