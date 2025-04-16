Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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В МИД ответили на заявление Уиткоффа
Георгий Тихий прокомментировал слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа относительно "пяти территорий".
Украина является целостной, соборной в пределах международно признанных границ. Эта позиция Украины неизменна и не изменится никогда. Я могу вам сказать: никогда. Сколько будет лет, месяцев – это никогда не изменится. Украина, как и была, так и будет в пределах международно признанных границ,
– подчеркнул представитель МИД.
Дипломат напомнил, что в рамках более широкого процесса мирного урегулирования министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает несколько принципиальных моментов:
- Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских.
- Украина никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности, своих Вооруженных сил или международной помощи.
- Ни одна третья страна не имеет права вето, в какие альянсы и союзы Украине вступать.
Напомним, недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос так называемых "5 территорий". Вероятно, речь идет о статусе Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что соглашение между Украиной и Россией не может содержать вопрос о признании российскими оккупированных территорий.