Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что сейчас Путин посягает на 5 украинских регионов – Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Они хотят, чтобы эти земли были признаны российскими.

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Россия хочет повлиять на Трампа

Как отметил Городницкий, Россия не может решить этот вопрос ни без Украины, ни без Европейского Союза. Фактически весь цивилизованный мир должен признать оккупацию и тогда отменить санкции против страны-агрессора.

То есть весь мир фактически просто возьмет и кинет Украину. На этом этапе пока это нереально. Но то, что Виткофф продвигает российские нарративы к уху Трампа – это факт,

– сказал Городницкий.

Сейчас Трамп демонстрирует, что особенно заинтересован в прекращении огня. Там даже допускают восстановление бизнес-контактов с Россией. Но это возможно только после того, как по крайней мере будет достигнуто прекращение огня. Однако пока вообще не выглядит, что Россия хотя бы как-то заинтересована в этом. Они продолжают торговаться и тормозить процесс.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в мирном соглашении между Украиной и Россией не может обусловлено признание оккупированных территорий Украины российскими. Это – красная линия.