Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що наразі Путін зазіхає на 5 українських регіонів – Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Вони хочуть, аби ці землі були визнані російськими.

До теми Син Трампа заявив, що Віткофф на переговорах із Росією наполегливо "бореться за мир"

Росія хоче вплинути на Трампа

Як наголосив Городницький, Росія не може вирішити це питання ні без України, ні без Європейського Союзу. Фактично весь цивілізований світ має визнати окупацію і тоді скасувати санкції проти країни-агресорки.

Тобто весь світ фактично просто візьме і кине Україну. На цьому етапі поки що це нереально. Але те, що Віткофф просуває російські наративи до вуха Трампа – це факт,

– сказав Городницький.

Наразі Трамп демонструє, що особливо зацікавлений у припиненні вогню. Там навіть допускають відновлення бізнес-контактів з Росією. Але це можливо лише після того, як принаймні буде досягнене припинення вогню. Однак поки що взагалі не виглядає, що Росія хоча б якось зацікавлена у цьому. Вони продовжують торгуватися та гальмувати процес.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в мирній угоді між Україною та Росією не може обумовлено визнання окупованих територій України російськими. Це – червона лінія.