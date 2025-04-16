Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В МЗС відповіли на заяву Віткоффа

Георгій Тихий прокоментував слова спеціального представника президента США Стіва Віткоффа щодо "п'яти територій".

Україна є цілісною, соборною в межах міжнародно визнаних кордонів. Ця позиція України незмінна і не зміниться ніколи. Я можу вам сказати: ніколи. Скільки буде років, місяців – це ніколи не зміниться. Україна, як і була, так і буде в межах міжнародно визнаних кордонів,

– наголосив речник МЗС.

Дипломат нагадав, що в рамках ширшого процесу мирного врегулювання міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує на декількох принципових моментах:

Україна ніколи не визнає жодних вкрадених Росією територій як російських.

Україна ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності, своїх Збройних сил або міжнародної допомоги.

Жодна третя країна не має права вето, в які альянси і союзи Україні вступати.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання так званих "5 територій". Ймовірно, йдеться про статус Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що угода між Україною та Росією не може містити питання про визнання російськими окупованих територій.