Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Парижі вже стартувала зустріч із британцями, французами та німецями в Єлисейському палаці, передає 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі "Х".

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Що відомо

У дописі міністр зауважив, що сторони "обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, зокрема повне припинення вогню". Також темою розмов стали багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.

Переговори у Парижі / Фото з акаунту Андрія Сибіги

Очільник Офісу президента Андрія Єрмак прокоментував старт паризьких зустрічей. Посадовець повідомив, що партнери обговорили "розбудову ефективної архітектури безпеки для України".

Також Єрмак уточнив, що у переговорах в Єлисейському палаці від українських союзників взяли участь: дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем'єра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Робота над гарантіями безпеки разом з нашими партнерами триває. Наш пріоритет – результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців,

– написав своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, що у Парижі також пройдуть переговори української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Ця зустріч відбудеться на тлі нещодавньої скандальної заяви останнього після зустрічі із Путіним у Санкт-Петербурзі. Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п'яти територій".