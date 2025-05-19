Папа Римский встретился с Вэнсом: в Ватикане раскрыли детали разговора
- Папа Римский Лев XIV обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом международные вопросы, в частности конфликты, призвав к соблюдению гуманитарного права.
- Ранее Вэнс также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив переговоры о прекращении огня и мире.
Новый Папа Римский Лев XIV провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они обсудили "международные вопросы", в частности зоны конфликтов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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О чем говорили Папа Римский и Вэнс
19 мая Ватикан обнародовал некоторые подробности утренней встречи Папы Римского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, во время которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к поиску решения путем переговоров между вовлеченными сторонами,
– говорится в сообщении Ватикана.
Стоит отметить, что Джей Ди Вэнс был одним из последних иностранных чиновников, которые встретились с предшественником Льва XIV Франциском – перед его смертью 21 апреля.
Ранее Вэнс и Папа Франциск имели разногласия по вопросу миграции: понтифик публично критиковал администрацию Дональда Трампа за планы депортации, а также опровергал богословское обоснование этой политики.
Напомним, после церемонии интронизации Папы Римского 18 мая Джей Ди Вэнс также встретился с Владимиром Зеленским. Встреча политиков стала первой после их публичной ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.
На этот раз вице-президент США и президент Украины "обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире".