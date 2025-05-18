Украинский президент стал первым должностным лицом, с которым официально встретился Папа. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, после этого состоялась встреча с американской делегацией.

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Ватикан готов участвовать в мирном процессе

Еще во время церемонии интронизации Владимир Зеленский успел поздороваться с Джей Ди Вэнсом. Они пожали друг другу руки, а впоследствии провели переговоры. Вместе с тем, сам Папа Римский высказался об Украине во время своего выступления. Он говорил о необходимости урегулирования войны.

Измученная Украина наконец ждет переговоров о справедливом и длительном мире. Поручая Марии служение епископа Рима – пастыря Вселенской церкви, с надеждой просим через ее покровительство о поддержке и утешении для страждущих и благодати всем нам,

– сказал Папа Лев XIV.

Таким образом Понтифик подтвердил, что Ватикан может прилагать больше усилий для урегулирования российско-украинской войны. Накануне Папа выступил с предложением, чтобы Святой Престол стал площадкой для будущих мирных переговоров. За это его уже успела поблагодарить премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

"Мы должны продолжать настаивать на этом и позвольте мне выразить благодарность за слова его святости Папы Льва XIV, который также предложил Святой Престол, как место для любых дальнейших мирных переговоров", – подчеркнула Джорджия Мелони.

Папа демонстрирует четкую проукраинскую позицию

В своих высказываниях новый Понтифик поддержал Украину и заявил о своей проукраинской позиции. Он подчеркнул, что несправедливая агрессия России против Украины должна завершиться как можно скорее, и что Украина рассчитывает на справедливый мир.

Папа Лев XIV демонстрирует более проактивную позицию, чем его предшественник. Ведь можем вспомнить его заявления о поднятии белого флага, призывы к перемирию и восхищение русскими поэтами. В этом смысле есть надежда на активное привлечение Ватикана к вопросам урегулирования войны.

В целом встречи в Ватикане должны быть насыщенными. Они особенно важны перед телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая. Фактически события на полях церемонии интронизации Папы являются продолжением переговоров в Стамбуле, где стало очевидным нежелание России двигаться к миру.

Обсуждали ли в Ватикане атаку по Украине

В ночь на 18 мая оккупанты массированно атаковали Украину дронами. Вероятно, Владимир Зеленский поднимал эту тему с европейскими и американскими коллегами. Однако, сейчас официальной реакции Запада нет.

Очевидно, сейчас мы нуждаемся в большем давлении на Россию, о котором все говорят. В то же время Кремль не демонстрирует желания останавливаться и наоборот пытается показать свою силу, обстреливая мирные города.

К сожалению, публичного осуждения нового обстрела нет, прежде всего от Дональда Трампа. Похоже он наоборот решил вознаградить российского диктатора и его статус личным разговором.