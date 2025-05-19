Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Про що говорили Папа Римський та Венс

19 травня Ватикан оприлюднив деякі подробиці ранкової зустрічі Папи Римського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних питань, під час якого пролунав заклик до дотримання гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів і до пошуку рішення шляхом переговорів між залученими сторонами,

– йдеться в повідомленні Ватикану.

Варто зазначити, що Джей Ді Венс був одним з останніх іноземних посадовців, які зустрілися з попередником Лева XIV Франциском – перед його смертю 21 квітня.

Раніше Венс і Папа Франциск мали розбіжності щодо питання міграції: понтифік публічно критикував адміністрацію Дональда Трампа за плани депортації, а також спростовував богословське обґрунтування цієї політики.

Нагадаємо, після церемонії інтронізації Папи Римського 18 травня Джей Ді Венс також зустрівся з Володимиром Зеленським. Зустріч політиків стала першою після їхньої публічної сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

Цього разу віцепрезидент США та президент України "обговорили останні новини про поточні переговори про припинення вогню і міцний мир".