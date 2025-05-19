Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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О чем говорили Папа Римский и Вэнс

19 мая Ватикан обнародовал некоторые подробности утренней встречи Папы Римского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, во время которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к поиску решения путем переговоров между вовлеченными сторонами,

– говорится в сообщении Ватикана.

Стоит отметить, что Джей Ди Вэнс был одним из последних иностранных чиновников, которые встретились с предшественником Льва XIV Франциском – перед его смертью 21 апреля.

Ранее Вэнс и Папа Франциск имели разногласия по вопросу миграции: понтифик публично критиковал администрацию Дональда Трампа за планы депортации, а также опровергал богословское обоснование этой политики.

Напомним, после церемонии интронизации Папы Римского 18 мая Джей Ди Вэнс также встретился с Владимиром Зеленским. Встреча политиков стала первой после их публичной ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

На этот раз вице-президент США и президент Украины "обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире".