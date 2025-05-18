Во время личного разговора Владимир Зеленский пригласил Папу в Украину, передает 24 Канал.

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Обмен подарками

Украинский лидер и понтифик обменялись подарками. Известно, что политик презентовал Папе икону, на которой изображена Богородица. Сама икона нарисована на фрагменте ящика из-под Изюма, где хранили снаряды.

Лев взамен подарил президенту альбом папских апартаментов. Также глава Римско-католической церкви вручил подарок и первой леди Украины. Елене Зеленской он презентовал папские четки.

Зеленский и Папа Римский обменялись подарками: смотрите видео

Напомним, что супруги Зеленские 18 мая посетили церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV. Во время торжеств они сидели рядом с Урсулой фон дер Ляйен. По данным Ватикана, церемонию посетили делегации от 156 стран и международных организаций, в частности главы около 30 государств.