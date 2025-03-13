Путин и Лукашенко встречаются в Кремле: одной из тем разговора стала Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили не только сотрудничество между странами, но и затронули тему войны в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о встрече Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко состоялась около 14:10. Глава Кремля назвал отношения России и Беларуси братскими. По его словам, они могли бы быть примером для других стран.

Путин встретился с Лукашенко: смотрите видео

Также Путин поздравил белорусского коллегу с "переизбранием" на пост президента Беларуси. Он также заявил, что ждет Лукашенко 9 мая в Москве, а до этого на форуме в Волгограде, где будут и другие лидеры.

Глава Кремля отметил, что товарооборот между странами достиг рекордного уровня – более 50 миллиардов долларов.

В то же время Лукашенко заявил о якобы народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией.

Я долго думал, о том, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно, как вы сказали, вышли на очень высокий уровень. Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории,

– заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор пожаловался на то, что Россию и Беларусь якобы хотели задушить.

Заявления Лукашенко о войне в Украине

На пресс-конференции перед встречей с Путиным Лукашенко сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине.

Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают? Может, общие черты есть остановить войну. Они зондируют почву: а что эти хотят, а что эти? Мы об этом сегодня поговорим,

– отметил Лукашенко.

Он высказался относительно "карточных игр". По его словам, Россия обладает "большими козырями" в войне против Украины, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Россия "их достанет".

Кроме того, Лукашенко считает, что поскольку на Россию "не надавить" по вопросу урегулирования войны в Украине, США надавили на Киев.

Также он утверждает, что Беларусь якобы изготавливает пусковые установки для "Орешника".

Заметим, что в четверг, 13 марта, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, состоятся контакты представителей России и США. Однако детали относительно предстоящего разговора сообщат позже.