Путин и Лукашенко встречаются в Кремле: одной из тем разговора стала Украина
- Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество между странами и тему войны в Украине во время встречи в Кремле.
- Лукашенко сделал заявления об отсутствии плана США по конфликту в Украине и о России, которая имеет "большие козыри" в войне.
- Путин поздравил Лукашенко с "переизбранием" и отметил рекордный товарооборот между странами.
- Лукашенко заявил о народной поддержке сотрудничества с Россией и пожаловался на попытки "задушить" Россию и Беларусь.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили не только сотрудничество между странами, но и затронули тему войны в Украине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о встрече Путина и Лукашенко
Встреча Путина и Лукашенко состоялась около 14:10. Глава Кремля назвал отношения России и Беларуси братскими. По его словам, они могли бы быть примером для других стран.
Путин встретился с Лукашенко: смотрите видео
Также Путин поздравил белорусского коллегу с "переизбранием" на пост президента Беларуси. Он также заявил, что ждет Лукашенко 9 мая в Москве, а до этого на форуме в Волгограде, где будут и другие лидеры.
Глава Кремля отметил, что товарооборот между странами достиг рекордного уровня – более 50 миллиардов долларов.
В то же время Лукашенко заявил о якобы народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией.
Я долго думал, о том, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно, как вы сказали, вышли на очень высокий уровень. Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории,
– заявил Лукашенко.
Кроме того, белорусский диктатор пожаловался на то, что Россию и Беларусь якобы хотели задушить.
Заявления Лукашенко о войне в Украине
На пресс-конференции перед встречей с Путиным Лукашенко сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине.
Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают? Может, общие черты есть остановить войну. Они зондируют почву: а что эти хотят, а что эти? Мы об этом сегодня поговорим,
– отметил Лукашенко.
Он высказался относительно "карточных игр". По его словам, Россия обладает "большими козырями" в войне против Украины, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Россия "их достанет".
Кроме того, Лукашенко считает, что поскольку на Россию "не надавить" по вопросу урегулирования войны в Украине, США надавили на Киев.
Также он утверждает, что Беларусь якобы изготавливает пусковые установки для "Орешника".
Заметим, что в четверг, 13 марта, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, состоятся контакты представителей России и США. Однако детали относительно предстоящего разговора сообщат позже.