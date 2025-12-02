Встреча Путина и Виткоффа завершилась: первые детали
- Переговоры между Путиным и Уиткоффом в Москве продолжались почти 5 часов.
- Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи, а российская сторона назвала переговоры "продуктивными".
2 декабря в России прошли переговоры между Путиным и Виткоффом. Они продолжались около 5 часов.
Что известно о переговорах в России
Переговоры в Москве стартовали в 18:40, а об их окончании стало известно около 23:30.
Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи.
Дмитриев назвал переговоры "продуктивными".
Напомним, что Уиткофф поехал к Путину вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они должны были представить россиянам обновленный мирный план США.
Обратите внимание! Сначала мирный план США имел 28 пунктов, впоследствии его сократили до 19. А 2 декабря президент Зеленский говорил о 20 пунктах, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде Украиной и США.
Другие детали переговоров в России
Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать себя, пока выступал на форуме вблизи Кремля.
Американская делегация отправилась в Москву накануне. В Белом доме отмечали, что положительно настроены относительно встречи.
СМИ писали, что после переговоров в Москве американская делегация якобы планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Это может произойти уже 3 декабря.