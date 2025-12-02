Встреча Путина и Виткоффа завершилась: первые детали

2 декабря в России прошли переговоры между Путиным и Виткоффом. Они продолжались около 5 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о переговорах в России

Переговоры в Москве стартовали в 18:40, а об их окончании стало известно около 23:30.

Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи.

Дмитриев назвал переговоры "продуктивными".

Напомним, что Уиткофф поехал к Путину вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они должны были представить россиянам обновленный мирный план США.

Обратите внимание! Сначала мирный план США имел 28 пунктов, впоследствии его сократили до 19. А 2 декабря президент Зеленский говорил о 20 пунктах, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде Украиной и США.

Другие детали переговоров в России

Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать себя, пока выступал на форуме вблизи Кремля.

Американская делегация отправилась в Москву накануне. В Белом доме отмечали, что положительно настроены относительно встречи.

СМИ писали, что после переговоров в Москве американская делегация якобы планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Это может произойти уже 3 декабря.