Это должен быть финал: в Кремле выдвинули условие для встречи Путина и Зеленского
- Путин не против встречи с Зеленским, но требует, чтобы она была "хорошо подготовлена" и завершилась подписанием мирного соглашения.
- Все позиции России по урегулированию конфликта были переданы Киеву в письменном виде.
Российский диктатор не против того, чтобы встретиться с Зеленским. Однако он имеет свои условия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности проведения встречи с президентом Украины, но считает, что она должна быть "хорошо подготовлена", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что думают в Кремле по поводу встречи Путина и Зеленского?
Российский диктатор хочет, чтобы на встрече с Владимиром Зеленским было подписано окончательное мирное соглашение.
На встрече должны быть финализированы наработки, до этого проработанные на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит,
– заявил Песков.
Обратите внимание! Reuters ранее опубликовало список условий Путина для прекращения войны, которые он озвучил Дональду Трампу на встрече в Аляске 15 августа.
Также он добавил, что все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева в письменном виде.
К слову, ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что встреча между Зеленским и Путиным пока не запланирована, но глава Кремля готов к ней после согласования повестки дня. Лавров также ложно заявил, что Зеленский "отверг все предложения Трампа по урегулированию войны в Украине". Кроме того, российский министр заявлял, что Путин готов к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины, но Запад якобы мешает этому.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
- 18 августа во время саммита с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Глава Кремля пообещал лично встретиться с Владимиром Зеленским.
- Президент Украины тоже выразил готовность к встрече с диктатором без каких-либо предварительных условий.
- В США и на Западе выразили надежду, что встреча украинского и российского лидеров состоится в течение следующих двух недель.
- Дональд Трамп пригрозил России "серьезными последствиями", если встреча Путина и Зеленского не состоится в течение двух недель.
- Канцлер Германии уверен, что встречи Зеленского и Путина не будет.