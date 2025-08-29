Російський диктатор не проти того, аби зустрітися із Зеленським. Однак він має свої умови.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не виключає можливості проведення зустрічі з президентом України, але вважає, що вона має бути "добре підготовлена", передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що думають у Кремлі з приводу зустрічі Путіна і Зеленського?

Російський диктатор хоче, аби на зустрічі із Володимиром Зеленським була підписана остаточна мирна угода.

На зустрічі мають бути фіналізовані напрацювання, до цього опрацьовані на експертному рівні. Поки не можна сказати, що робота на експертному рівні кипить,

– заявив Пєсков.

Зверніть увагу! Reuters раніше опублікувало список умов Путіна для припинення війни, які він озвучив Дональду Трампу на зустрічі в Алясці 15 серпня.

Також він додав, що усі позиції Росії щодо врегулювання конфлікту були доведені до Києва у письмовому вигляді.

До слова, раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров казав, що зустріч між Зеленським і Путіним наразі не запланована, але очільник Кремля готовий до неї після узгодження порядку денного. Лавров також неправдиво заявив, що Зеленський "відкинув всі пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні". Окрім того, російський міністр заявляв, що Путін готовий до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України, але Захід нібито заважає цьому.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?