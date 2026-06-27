Лукашенко неожиданно прилетел к Путину на Валдай: встреча прошла в закрытом формате

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, вероятно, обсуждали экономику и сотрудничество между странами.

Об этом сообщили в "Агентстве".

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Зачем Лукашенко приехал в резиденцию Путина?

Диктаторы обнародовали информацию уже после встречи, когда Лукашенко, вероятно, вернулся в Беларусь. Никаких публичных заявлений не было, а точные детали раскрывать президенты отказались.

Сам визит состоялся на следующий день после того, как белорусский лидер публично призвал посла России Бориса Гризлова не втягивать Минск в войну против Украины.

В издании отметили, что неожиданностью визита стало место встречи, поскольку на Валдай Владимир Путин обычно не приглашает международных лидеров.

По словам Дмитрия Пескова, стороны обсудили "повестку дня союзного государства", торгово-экономическое взаимодействие и региональную безопасность.

Когда ещё Путин встречался с Лукашенко?

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу 1 августа 2025 года. Диктаторы, вероятно, обсуждали совместные планы по развитию российско-украинской войны и то, какую позицию должна занять Беларусь.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта 2025 года прибыл в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили не только сотрудничество между странами, но и затронули тему войны в Украине.

Тогда Лукашенко сделал заявления об отсутствии у США плана в отношении конфликта в Украине и о том, что у России есть "большие козыри" в этой войне. Путин поздравил Лукашенко с "переизбранием" и отметил рекордный товарооборот между странами.