Кое-что очень удивляет: какой основной месседж встречи Рубио с Лавровым

10 июля госсекретарь США Марко Рубио встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вашингтон получил от Кремля новые предложения по завершению войны в Украине.

Глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил 24 Каналу то, как сам Рубио охарактеризовал эту встречу.

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Чем странная встреча Рубио с Лавровым

Рыбачук обратил внимание, что госсекретарь США не уверен, что озвученные Лавровым идеи могут привести к миру. Но он передаст их американскому лидеру Дональду Трампу.

Он напомнил, что до этого наблюдался позитивный фон для Украины, в частности, была заметна смена риторики Трампа.

То есть был нормальный поворот дел, когда Соединенные Штаты Америки начали отходить от какого-то отстраненного наблюдателя к стране, которая говорит, что Украина – это суверенная страна,

– заявил Рыбачук.

Поэтому, резюмировал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", если новые российские подходы даже с первого взгляда не похожи на то, что Россия стремится к миру, не понятно, зачем их вообще передавать президенту США.

Стоит добавить, что США и Россия анонсировали новую встречу государственного секретаря Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова, которая состоится в рамках саммита АСЕАН в Малайзии.