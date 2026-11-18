Как отмечает Bloomberg, для китайского лидера это необычный дипломатический жест. Последний раз глава КНР лично встречал иностранного высокопоставленного чиновника в аэропорту около 50 лет назад. С конца 1970-х годов такую роль обычно выполняли вице-президенты Китая.

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Почему Си лично встретил Трампа в аэропорту?

Встретив Трампа в аэропорту, Си ответил на аналогичный жест американского президента во время визита китайского лидера в США в сентябре.

Тогда Дональд Трамп лично поприветствовал Си в аэропорту, коротко обнял его и проводил до лимузина.

Вспоминая о сентябрьском приеме, Си Цзиньпин заявил: "Китай – страна этикета с традицией взаимности".

Издание отмечает, что не менее необычным был и поступок Трампа, который встретил Си на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Он стал первым за шесть десятилетий президентом США, который лично принял иностранного лидера, если не считать визиты Папы Римского.

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Си встретил Трампа в аэропорту: смотрите видео из Шэньчжэня

Встречи лидеров проходят на фоне обострения противоречий из-за ограничений США на доступ Китая к технологиям искусственного интеллекта.

Во вторник, 17 ноября, Министерство торговли Китая выразило "сильное недовольство и решительное несогласие" в связи с новыми масштабными ограничениями США на доступ КНР к передовым чипам для ИИ.

Пекин призвал администрацию Трампа решать разногласия путем диалога.