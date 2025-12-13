Хаос, – эксперт объяснил, почему неожиданно отменили встречу США, Украины и Европы в Париже

Встречу представителей США, Франции, Германии, Великобритании и Украины, которая должна была состояться 13 декабря в Париже, отменили. Сейчас продолжается хаос в администрации Дональда Трампа.

В частности, это касается лиц, представляющих США на переговорах. Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что наиболее адекватную политику проводит госсекретарь Марко Рубио, однако сейчас он отошел от мирных переговоров.

"Сейчас мы видим определенный политический хаос в администрации президента США. Сейчас наиболее адекватную и рациональную политику проводит именно Рубио. Он частично дистанцировался от мирных переговоров. Потому что есть сигналы о том, что в Белом доме его рассматривают как человека слишком академического во многих вопросах, как того, который не умеет торговаться и договариваться с россиянами", – сказал он.

Какова ситуация с переговорами?

Глеб Остапенко отметил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер умеют хорошо коммуницировать. Однако эта война не может развязаться исключительно на таких отношениях.

В то же время европейцы и официальный Киев хотели бы видеть на переговорах Рубио как человека, который понимает природу этой войны и готов договариваться о какой-то конкретике с реальными деталями. А США рассматривают Кушнера как баланс между Уиткоффом и Рубио.

Есть сигналы о том, что Кушнер до сих пор колеблется. По состоянию на утро сегодня непонятно, действительно ли он поедет разговаривать туда вместе с Уиткоффом. Кушнера рассматривают как баланс, такую срединную историю между Рубио и Уиткоффом относительно формата того, каким образом он коммуницирует,

– подчеркнул эксперт по внешней политике.

Была информация, что во время встречи в Москве Владимир Путин снова рассказывал бред якобы об "исторической правде". Поэтому Кушнер сомневается, тратить ли на это время.

