Хаос, – експерт пояснив, чому несподівано скасували зустріч США, України та Європи у Парижі

Зустріч представників США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України, що мала відбутися 13 грудня у Парижі, скасували. Зараз триває хаос в адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, це стосується осіб, які представляють США на переговорах. Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що найбільш адекватну політику проводить держсекретар Марко Рубіо, однак зараз він відійшов від мирних перемовин.

"Наразі ми бачимо певний політичний хаос в адміністрації президента США. Наразі найбільш адекватну і раціональну політику проводить саме Рубіо. Він частково дистанціювався від мирних перемовин. Тому що є сигнали про те, що в Білому домі його розглядають як людину надто академічну в багатьох питаннях, як ту, яка не вміє торгуватися і домовлятися з росіянами", – сказав він.

Яка ситуація з переговорами?

Гліб Остапенко зазначив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вміють добре комунікувати. Однак ця війна не може розв'язатися виключно на таких відносинах.

Водночас європейці та офіційний Київ хотіли б бачити на переговорах Рубіо як людину, яка розуміє природу цієї війни і готова домовлятися про якусь конкретику з реальними деталями. А США розглядають Кушнера як баланс між Віткоффом та Рубіо.

Є сигнали про те, що Кушнер досі вагається. Станом на ранок сьогодні незрозуміло, чи дійсно він поїде розмовляти туди разом з Віткоффом. Кушнера розглядають як баланс, таку серединну історію між Рубіо та Віткоффом щодо формату того, в який спосіб він комунікує,

– підкреслив експерт із зовнішньої політики.

Була інформація, що під час зустрічі у Москві Володимир Путін знову розповідав маячню нібито про "історичну правду". Тому Кушнер має сумніви, чи витрачати на це час.

