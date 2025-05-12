Ход конем от Зеленского: The Guardian оценил его приглашение Путина на личную встречу

11 мая Владимир Путин отверг идею Украины и Запада о полном прекращении огня на 30 дней. Зато диктатор призвал Киев возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент США заявил в свою очередь, что Украина немедленно должна принять предложение главы Кремля. Зеленский не растерялся – и повысил ставки.

Украинский лидер не только согласился на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, а пригласил Путина на личную встречу, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Драматический шаг от Зеленского

Руководители Украины и России не общались непосредственно с начала полномасштабного вторжения. С марта 2022 года не проводились никакие официально известные переговоры между Москвой и Киевом.

Призыв Владимира Зеленского к Путину встретиться "тет-на-тет" издание назвало "драматическим шагом после активной дипломатической деятельности на выходных".

Напомним, что 10 мая в Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Польши и Британии. Заручившись поддержкой Дональда Трампа, они вместе выдвинули России ультиматум: либо она с 12 мая согласится на прекращение огня, либо Европа и США совместно применят против нее новый санкционный пакет и усилят военную помощь Украине.

Путин отверг предложение союзников, вместо этого предложив Украине провести переговоры в Стамбуле в этот четверг. Он не уточнил, кто будет присутствовать на них. Вероятно, диктатор планировал прислать своих главных дипломатов. "Мы готовы к серьезным переговорам с Украиной и хотим решить первопричины конфликта", – сказал Путин.

Тональность Путина имела продуманный вид. Он отвергая требования Европы, стремился выглядеть конструктивным в глазах администрации Трампа. Диктатор даже поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по решению конфликта.

Реакция Трампа свидетельствует о том, что тактика могла сработать, нанеся удар по единству Запада. В то же время в его посте также чувствуется разочарование из-за жестких требований Москвы.

Предлагая прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский, похоже, перехватывает инициативу и оказывает давление на российского лидера – который редко путешествует спонтанно – требуя от него или появиться, или отступить.

До вмешательства Трампа Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак оба исключали возможность переговоров до прекращения огня.

Бурная дипломатическая активность и многочисленные ультиматумы свидетельствуют о стремительном развитии событий вокруг конфликта, однако по риторике пока не понятно, насколько изменились основные позиции сторон.

Отметим, что Украина и ее европейские союзники настаивают, что сначала должно быть полное прекращение огня, а затем мирные переговоры. Также партнеры рассматривают размещение на территории нашей страны европейского миротворческого контингента.

Путин, зато, хочет продолжать боевые действия, чтобы усилить давление на Украину и заставить ее принять ряд основных требований Москвы, которые с начала войны почти не изменились. Кроме территориальных претензий на оккупированные регионы, Москва, вероятно, потребует гарантий относительно будущих политических и военных решений Украины. Кремль уже заявил, что не примет присутствие западных войск на территории Украины.