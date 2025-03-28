Когда будет встреча Путина и Трампа: Марко Рубио ответил

С начала вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно выражал желание встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле подтверждали, что подготовка переговоров двух лидеров продолжается.

Во время общения с журналистами госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока рано говорить о встрече Путина и Трампа. По словам чиновника, в Белом доме пока взвешивают реакцию Москвы на усилия Вашингтона по завершению войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Barron's.

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Что сказал Рубио

Рубио отметил, что перед тем, как организовывать встречу на высшем уровне следует достичь большего прогресса на техническом уровне путем косвенных переговоров со сторонами.

"Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской, с которой мы не общались годами", – пояснил чиновник.

На вопрос, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио ответил: "Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас".

Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации для обсуждения результатов переговоров в Саудовской Аравии.

Напомним, что 23 – 25 марта в Эр-Рияде американская делегация имела переговоры с россиянами и украинцами. В результате был согласован запрет на удары по энергетической инфраструктуре обеих стран. Также обсуждался вопрос прекращения огня в Черном море. Для ее реализации Россия выдвинула свои требования, в частности по ослаблению отдельных санкций ЕС.

В Европе уже ответили, что не будут снимать санкций со страны-агрессора.