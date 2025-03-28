Під час спілкування з журналістами держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі зарано говорити про зустріч Путіна і Трампа. За словами посадовця, у Білому домі поки зважують реакцію Москви на зусилля Вашингтона щодо завершення війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Barron's.

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Що сказав Рубіо

Рубіо зауважив, що перед тим, як організовувати зустріч на найвищому рівні слід досягти більшого прогресу на технічному рівні шляхом непрямих переговорів зі сторонами.

"Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською, з якою ми не спілкувалися роками", – пояснив посадовець.

На запитання, скільки часу знадобиться для досягнення прогресу, Рубіо відповів: "Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас".

Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа проведе консультації для обговорення результатів переговорів у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що 23 – 25 березня в Ер-Ріяді американська делегація мала перемовини з росіянами та українцями. У результаті була погоджена заборона на удари по енергетичній інфраструктурі обох країн. Також обговорювалося питання припинення вогню у Чорному морі. Задля її реалізації Росія висунула свої вимоги, зокрема щодо послаблення окремих санкцій ЄС.

У Європі вже відповіли, що не зніматимуть санкцій з країни-агресорки.