Война или прекратится или продлится еще долго, – Трамп

28 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Перед тем, как пойти на переговоры за закрытыми дверями, политики поделились своими ожиданиями с прессой.

Так, президент США заявил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мира, передает 24 Канал.

Что Трамп говорит об окончании войны?

В то же время американский лидер подчеркнул, что он не имеет дедлайнов по окончанию войны.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров. Это (война – 24 Канал) или завершится, или затянется на очень долгое время,

– заявил Трамп.

Он отметил: если войну не остановить сейчас, погибнут еще миллионы людей, а этого никто не хочет.

Отдельно политик уточнил, что после встречи с Зеленским он проведет беседы с лидерами Европы и Владимиром Путиным.