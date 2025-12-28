Война или прекратится или продлится еще долго, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по окончании войны в Украине.
- Президент подчеркнул, что переговоры по миру находятся на финальной стадии.
28 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Перед тем, как пойти на переговоры за закрытыми дверями, политики поделились своими ожиданиями с прессой.
Так, президент США заявил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мира, передает 24 Канал.
Что Трамп говорит об окончании войны?
В то же время американский лидер подчеркнул, что он не имеет дедлайнов по окончанию войны.
Мы находимся на завершающей стадии переговоров. Это (война – 24 Канал) или завершится, или затянется на очень долгое время,
– заявил Трамп.
Он отметил: если войну не остановить сейчас, погибнут еще миллионы людей, а этого никто не хочет.
Отдельно политик уточнил, что после встречи с Зеленским он проведет беседы с лидерами Европы и Владимиром Путиным.
- К слову, Дональд Трамп уже разговаривал с российским диктатором перед тем, как встретиться с Зеленским. Политик охарактеризовал эту беседу как "очень хорошую" и "продуктивную".
- В Кремле прокомментировали беседу президентов. По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин и Трамп якобы имеют схожие взгляды на то, что временное перемирие приведет только к затягиванию войны в Украине.
- Издание Sky News сомневается, что встреча Трампа и Зеленского способна изменить ход войны. Ведь Россия не меняет своих максималистских требований в отношении Украины.