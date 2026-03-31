"Россия – ключевой аргумент": что задумал Трамп перед встречей с Си Цзиньпином

Встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине перенесли на 14 – 15 мая. Американский президент хочет осуществить этот визит как победитель, демонстрируя "новые карты".

Политолог Петр Олещук озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп хочет использовать Россию как главный аргумент. Поэтому сейчас США работают над восстановлением отношений с Москвой.

Как Трамп планирует договариваться с Си?

Петр Олещук отметил, что в октябре 2025 года, когда Трамп впервые за 6 лет встретился с Си, это не принесло результатов. Хотя официально лидер США заявлял, что якобы есть прогресс. Трамп рассчитывал, что продемонстрирует свои "карты" Си Цзиньпину, и тот захочет договариваться на условиях Штатов.

На самом деле прошлой встрече предшествовала торговая война между США и Китаем. Штаты были вынуждены пересмотреть те тарифы, которые они внедряли против Китая. Ситуация начала складываться не очень хорошо для администрации Трампа.

Кажется, что теперь Трамп решил лучше подготовиться к встрече с лидером Китая. Что касается китайских источников получения нефти и в целом энергетических ресурсов, логика примерно следующая. Он наносит удары по Венесуэле, Ирану, лишая Китай доступа к части энергетических ресурсов. С Путиным он договаривается, осуществляет перезагрузку отношений. Затем переориентируется с Китая на Россию,

– объяснил политолог.

По его словам, возможно, к следующей встрече Трамп привезет Си Цзиньпину аргументы, что Венесуэла, Иран, Россия "больше не ваши". А чтобы получать энергетические ресурсы в необходимом количестве, надо договариваться на условиях Штатов.

Согласно статье Politico, которая вышла несколько недель назад, США не отвергли идею о перезагрузке отношений с Россией. Представляется, что в нынешних условиях они ухватились за нее еще сильнее. Перетягивание Москвы на сторону Штатов в сознании Трампа будет мощным аргументом в отношениях и переговорах с Китаем, и надо этот процесс ускорить,

– предположил Олещук.

Поэтому американцы пытаются перетягивать Александра Лукашенко путем потенциально снятых санкций против Беларуси. Видимо, таким образом США хотят убедить Путина.

Можно предположить, что если они переносят встречу Трампа и Си на май, то, возможно, в апреле у них по плану перезагрузка отношений с Россией. Не знаю, есть ли в этой схеме завершение войны в Украине, или они просто решат это проигнорировать и объявить о большой дружбе с Путиным,

– добавил эксперт.

Что известно о встрече Трампа и Си Цзиньпина?