Уиткофф может встретиться с россиянами уже на следующей неделе, – CNN

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф уже встречался с диктатором Владимиром Путиным. Они говорили об Украине и мирном урегулировании, впрочем вполне вероятно, что это не последний разговор двух политиков.

Встреча Уитфкоффа с россиянами может состояться уже в ближайшие дни. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему нужна еще одна встреча

По информации издания, через Стива Уиткоффа Трамп хочет заставить Россию присоединиться к рамочному соглашению по урегулированию ситуации в Украине. Вероятно, она состоится после Пасхи в Лондоне.

План США предусматривает прекращение огня, закрепление линии фронта, прекращение огня и фактическое признание контроля России над оккупированными территориями. Это предложение якобы представили украинцам и европейцам во время встречи в Париже. Также о нем проинформировали Россию.

Пока комментариев со стороны Киева не поступало, но американский чиновник рассказал CNN, что Президент Украины не примет такое предложение, ведь это "красная линия". Издание напомнило, что признание Крыма как российской территории грозит подорвать международное право.

Источник CNN также сообщил, что Соединенные Штаты планируют работать над всеми этими вопросами с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне.

Напомним, Стив Уиткофф заявил, что Россия "зациклена на полученные 5 регионов", а Украина могла бы "меньше заботиться" о некоторых своих областях, если они станут русскоязычными. Это не первое циничное заявление чиновника. Ранее он говорил, что мирное соглашение "будет охватывать 5 областей", а разговор с Путиным называл "убедительным".