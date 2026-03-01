Украина предложила Фицо конкретные даты для визита
Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Киев. Во время встречи планируют обсудить все имеющиеся двусторонние вопросы.
Об этом сообщили в Офисе Президента после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и главой словацкого правительства.
Что известно о предстоящей встрече?
Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо осуществить визит в Украину 6 или 9 марта. Именно такие даты были озвучены для проведения личной встречи на уровне руководства государств.
Договоренность по организации переговоров достигли во время телефонного разговора между президентом Украины и главой правительства Словакии.
Ожидается, что во время возможного визита стороны обсудят все актуальные вопросы украинско-словацких отношений, которые накопились в последнее время. Сейчас информации об окончательном подтверждении даты визита со стороны словацкого правительства не обнародовано.
Зеленский решил начать переговоры с Фицо без Орбана?
Приглашение Владимира Зеленского в адрес премьера Словакии Роберта Фицо, вероятно, будут воспринимать как шаг к снижению напряжения в отношениях. Однако может усилить политическую изоляцию венгерского главы правительства, который сейчас находится в непростой фазе парламентской кампании.
На этом фоне Орбан все активнее использует резкую антиукраинскую риторику. В рамках предвыборной борьбы появляются даже плакаты с изображением Зеленского, сгенерированным искусственным интеллектом.