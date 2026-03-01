Укр Рус
Геополитика Европа Украина предложила Фицо конкретные даты для визита
1 марта, 23:37
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита

Вероника Соцкова
Основні тези
  • Украина предложила премьер-министру Словакии посетить Киев 6 или 9 марта для обсуждения двусторонних вопросов.
  • Дата визита еще не подтверждена словацким правительством, но переговоры организованы после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Робертом Фицо.

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Киев. Во время встречи планируют обсудить все имеющиеся двусторонние вопросы.

Об этом сообщили в Офисе Президента после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и главой словацкого правительства.

Что известно о предстоящей встрече?

Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо осуществить визит в Украину 6 или 9 марта. Именно такие даты были озвучены для проведения личной встречи на уровне руководства государств.

Договоренность по организации переговоров достигли во время телефонного разговора между президентом Украины и главой правительства Словакии.

Ожидается, что во время возможного визита стороны обсудят все актуальные вопросы украинско-словацких отношений, которые накопились в последнее время. Сейчас информации об окончательном подтверждении даты визита со стороны словацкого правительства не обнародовано.

Зеленский решил начать переговоры с Фицо без Орбана?

  • Приглашение Владимира Зеленского в адрес премьера Словакии Роберта Фицо, вероятно, будут воспринимать как шаг к снижению напряжения в отношениях. Однако может усилить политическую изоляцию венгерского главы правительства, который сейчас находится в непростой фазе парламентской кампании.

  • На этом фоне Орбан все активнее использует резкую антиукраинскую риторику. В рамках предвыборной борьбы появляются даже плакаты с изображением Зеленского, сгенерированным искусственным интеллектом.