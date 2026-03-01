Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту до Києва. Під час зустрічі планують обговорити всі наявні двосторонні питання.

Про це повідомили в Офісі Президента після телефонної розмови між Володимиром Зеленським і главою словацького уряду.

Що відомо про майбутню зустріч?

Українська сторона запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до України 6 або 9 березня. Саме такі дати були озвучені для проведення особистої зустрічі на рівні керівництва держав.

Домовленість щодо організації переговорів досягнули під час телефонної розмови між президентом України та очільником уряду Словаччини.

Очікується, що під час можливого візиту сторони обговорять усі актуальні питання українсько-словацьких відносин, які накопичилися останнім часом. Наразі інформації про остаточне підтвердження дати візиту з боку словацького уряду не оприлюднено.

Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо без Орбана?