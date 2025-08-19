19 августа, 10:58
Переговоры с Трампом в Белом доме затянулись: Стубб назвал главные причины
Основні тези
- Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, что переговоры с Дональдом Трампом затянулись из-за его уникального стиля ведения переговоров.
- На встрече в Белом доме обсуждались вопросы окончания войны в Украине, где Трамп заверил в гарантиях безопасности для Украины, а европейские лидеры призвали к прекращению войны и усилению санкций против России, если переговоры не дадут результатов.
Встреча лидеров государств в Вашингтоне 18 августа длилась довольно долго. Финский президент подчеркнул, что на длительность переговоров повлияла особая манера Трампа.
Такое заявление сделал Александр Стубб после совместной встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме, передает 24 Канал.
Почему переговоры затянулись?
Как отметил Стубб, основная причина заключается в том, что президент Трамп имеет особый стиль ведения переговоров.
Он внимательно слушает и задает много вопросов,
– подчеркнул лидер Финляндии.
Стубб также добавил, что большую роль сыграло желание Трампа подробно обсудить все дальнейшие шаги уже после его разговора с Владимиром Путиным.
Какие результаты встречи Зеленского и Трампа?
- В понедельник, 18 августа в Белом доме провели переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, главы США Дональда Трампа и европейских лидеров. Во время встречи стороны обсудили вопросы окончания войны в Украине и сделали ряд заверений.
- Дональд Трамп заверил, что США присоединится к гарантиям безопасности для Украины после завершения войны.
- Европейские лидеры выразили желание всячески способствовать завершению военных действий. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к немедленному прекращению войны и предложил оказывать давление на Россию.
- Французский президент Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул необходимости усиления санкций против Москвы в случае, если переговорный процесс не принесет успеха.
- Владимир Зеленский положительно оценил проведенную встречу с Трампом, отметив, что это была "лучший разговор за все время".