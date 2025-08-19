Такое заявление сделал Александр Стубб после совместной встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме, передает 24 Канал.
Почему переговоры затянулись?
Как отметил Стубб, основная причина заключается в том, что президент Трамп имеет особый стиль ведения переговоров.
Он внимательно слушает и задает много вопросов,
– подчеркнул лидер Финляндии.
Стубб также добавил, что большую роль сыграло желание Трампа подробно обсудить все дальнейшие шаги уже после его разговора с Владимиром Путиным.
Какие результаты встречи Зеленского и Трампа?
- В понедельник, 18 августа в Белом доме провели переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, главы США Дональда Трампа и европейских лидеров. Во время встречи стороны обсудили вопросы окончания войны в Украине и сделали ряд заверений.
- Дональд Трамп заверил, что США присоединится к гарантиям безопасности для Украины после завершения войны.
- Европейские лидеры выразили желание всячески способствовать завершению военных действий. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к немедленному прекращению войны и предложил оказывать давление на Россию.
- Французский президент Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул необходимости усиления санкций против Москвы в случае, если переговорный процесс не принесет успеха.
- Владимир Зеленский положительно оценил проведенную встречу с Трампом, отметив, что это была "лучший разговор за все время".