Такое заявление сделал Александр Стубб после совместной встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме, передает 24 Канал.

Актуально Трамп позвонил Путину в конце переговоров: Зеленский рассказал детали

Почему переговоры затянулись?

Как отметил Стубб, основная причина заключается в том, что президент Трамп имеет особый стиль ведения переговоров.

Он внимательно слушает и задает много вопросов,

– подчеркнул лидер Финляндии.

Стубб также добавил, что большую роль сыграло желание Трампа подробно обсудить все дальнейшие шаги уже после его разговора с Владимиром Путиным.

Какие результаты встречи Зеленского и Трампа?