Таку заяву зробив Александр Стубб після спільної зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі, передає 24 Канал.

Чому переговори затягнулися?

Як зазначив Стубб, основна причина полягає в тому, що президент Трамп має особливий стиль ведення перемовин.

Він уважно слухає і ставить багато запитань,

– наголосив лідер Фінляндії.

Стубб також додав, що велику роль відіграло бажання Трампа докладно обговорити всі подальші кроки вже після його розмови з Володимиром Путіним.

Які результати зустрічі Зеленського та Трампа?