Таку заяву зробив Александр Стубб після спільної зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі, передає 24 Канал.
Чому переговори затягнулися?
Як зазначив Стубб, основна причина полягає в тому, що президент Трамп має особливий стиль ведення перемовин.
Він уважно слухає і ставить багато запитань,
– наголосив лідер Фінляндії.
Стубб також додав, що велику роль відіграло бажання Трампа докладно обговорити всі подальші кроки вже після його розмови з Володимиром Путіним.
Які результати зустрічі Зеленського та Трампа?
- У понеділок, 18 серпня в Білому домі провели переговори за участю президента України Володимира Зеленського, глави США Дональда Трампа та європейських лідерів. Під час зустрічі сторони обговорили питання закінчення війни в Україні та зробили низку зав.
- Дональд Трамп запевнив, що США долучиться до безпекових гарантій для України після завершення війни.
- Європейські лідери висловили бажання всіляко сприяти завершенню воєнних дій. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до негайного припинення війни й запропонував тиснути на Росію.
- Французький президент Еммануель Макрон своєю чергою наголосив на необхідності посилення санкцій проти Москви в разі, якщо переговорний процес не принесе успіху.
- Володимир Зеленський позитивно оцінив проведену зустріч з Трампом, зазначивши, що це була "найкраща розмова за весь час".