"Были в восторге": в WP раскрыли подробности новой встречи Зеленского и Трампа
- Встреча Зеленского с Трампом состоялась 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в теплой атмосфере.
- Трамп продемонстрировал подробные знания о ситуации на поле боя, что поразило украинских чиновников.
Владимир Зеленский и другие украинские чиновники остались "в восторге" от встречи с Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября на полях заседания Генассамблеи ООН. На этот раз среди лидеров царила теплая атмосфера.
Она резко контрастировала с той, которая была в феврале, когда Зеленскому пришлось покинуть Белый дом после спора с американским президентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Что говорят в WP о встрече Трампа и Зеленского?
По словам высокопоставленного украинского чиновника, во время встречи Трамп продемонстрировал подробные знания о текущей ситуации на поле боя. Это дало украинцам понять, что он был проинформирован.
Встреча Трампа и Зеленского: коротко о главном
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября.
После этого Трамп изменил свою позицию относительно войны в Украине. Он заявил, что ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее. Теперь он считает, что Киев сможет вернуть все оккупированные территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Владимир Зеленский отреагировал и назвал это заявление "сюрпризом". По его мнению, такие слова президента США были положительным сигналом.
Однако руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что заявления Трампа об Украине не свидетельствуют о том, что он изменил позицию по войне. В них было четко сказано, что Украина может победить при поддержке ЕС и НАТО. Однако президент США отделяет себя от Альянса.