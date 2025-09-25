"Були в захваті": у WP розкрили подробиці нової зустрічі Зеленського та Трампа
- Зустріч Зеленського з Трампом відбулася 23 вересня на полях Генасамблеї ООН в теплій атмосфері.
- Трамп продемонстрував докладні знання про ситуацію на полі бою, що вразило українських чиновників.
Володимир Зеленський та інші українські чиновники залишилися "в захваті" від зустрічі з Дональдом Трампом, яка відбулася 23 вересня на полях засідання Генасамблеї ООН. Цього разу між лідерами панувала тепла атмосфера.
Вона різко контрастувала з тією, яка була в лютому, коли Зеленському довелося покинути Білий дім після суперечки з американським президентом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Що кажуть у WP про зустріч Трампа та Зеленського?
За словами високопоставленого українського чиновника, під час зустрічі Трамп продемонстрував докладні знання про поточну ситуацію на полі бою. Це дало українцям зрозуміти, що він був проінформований.
Зустріч Трампа та Зеленського: коротко про головне
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.
Після цього Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні. Він заявив, що ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією та повністю зрозумів її. Тепер він вважає, що Київ зможе повернути всі окуповані території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Володимир Зеленський відреагував та назвав цю заяву "сюрпризом". На його думку, такі слова президента США були позитивним сигналом.
Однак керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що заяви Трампа про Україну не свідчать, що він змінив позицію щодо війни. У них було чітко сказано, що Україна може перемогти за підтримки ЄС та НАТО. Однак президент США відмежовує себе від Альянсу.