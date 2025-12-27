Встреча с Зеленским выгодна Трампу: политолог озвучил 2 дальнейших сценария действий США

Владимир Зеленский проведет встречу в США с Дональдом Трампом, где они должны обсудить мирный план. Для президента Соединенных Штатов эти переговоры имеют большое значение.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Олег Саакян, отметив, какие темы поднимет Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом. Политолог предположил, на какие дальнейшие шаги может пойти президент США после переговоров с украинским лидером.

К теме Трамп встретится с Зеленским: в Белом доме сообщили, когда это произойдет

Почему встреча с Зеленским важна для Трампа?

Саакян отметил, что встреча с Зеленским нужна Трампу для того, чтобы зафиксировать хоть какую-то промежуточную победу. Потому что вокруг российско-украинской войны было очень много коммуникаций, заявлений о том, "как прекрасно идут переговоры".

Однако сейчас наступил рождественский праздничный период, после которого в США политические процессы будут связаны с горячим стартом кампании промежуточных выборов.

Обратите внимание! Военный эксперт Игорь Романенко считает, что массированный обстрел Украины 27 декабря связан с встречей Трампа и Зеленского. Путин хотел продемонстрировать свою силу накануне переговоров лидеров США и Украины и показать, "что ждет Украину и всех, кто нам помогает, если мы продолжим отвергать ультиматумы России".

"Трамп надеялся, что ему удастся дожать Украину до российских компромиссов, сесть с Москвой за стол переговоров и договориться. Однако он не успевает", – объяснил политолог.

Несколько дедлайнов уже сгорели, хотя с самого начала они не, вероятно, и не существовали. Это Трамп так пытался ускорить время.

Сейчас для президента США выгодно встретиться по крайней мере с Зеленским и зафиксировать, что украинский лидер воспринял позицию США и Трампа заставил Зеленского говорить о мире. А после этого будет разговор с Путиным,

– отметил он.

Далее Трампа будет стоять перед выбором:

либо будет пытаться дать Путину еще время для того, чтобы он его тянул, обсуждал какие-то детали, говорил, что еще должны работать рабочие группы и тому подобное;

или президент США решится увеличить давление на Россию, усилить санкции и таким образом продемонстрировать американскому истеблишменту, что Трамп имел кнуты не только для Украины, но и для России.

Какие вопросы для Зеленского важно поднять в разговоре с Трампом?

Президент Украины на встрече с американским главой, вероятно, будет говорить о зоне свободной торговли на востоке Украины с отсчетом отвода войск с линии боевого соприкосновения и без передачи России подконтрольных территорий. Создание свободной экономической зоны, как отметил политолог, может быть при участии США при условии полицейской миссии на территориях по обе стороны линии разграничения. Это компромисс, по мнению политолога, на который Киев пошел в угоду Трампу вместе с выборами и референдумом.

В то же время Зеленский рассчитывает получить от Соединенных Штатов гарантии безопасности, а именно реальный план с гарантиями того, что Украина сможет бороться с Россией и при условии возобновлении боевых действий Россия будет в худшем положении, чем Украина. Понятно, что без реального обеспечения безопасности Украины, она ни на какие компромиссы не пойдет,

– подчеркнул Олег Саакян.

Однако важно, по его мнению, что план, подготовленный Украиной, не имеет ряда пунктов, которые критически важны для России. Например, демилитаризация Украины, ограничение определенных видов вооружения, ограничение участия иностранных войск на территории Украины и тому подобное.

Тогда Трамп, добавил политолог, будет вынужден говорить с Путиным, уговаривать и давить на него. Но Украина уже сможет сказать: мы сделали, все что имели, в США – замечательный мирный план, надеемся, что теперь Трамп сможет заставить и Путина согласиться на него. На уже неприемлемый, в отличие от плана из 28 пунктов, для России, хотя все еще плохой для Украины.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?