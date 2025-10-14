В течение последних особенно активизировалось взаимодействие Украины и Соединенных Штатов. Владимир Зеленский не зря два дня подряд общался с Дональдом Трампом по телефону. Можно ожидать интересных результатов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, судя по всему, Украине удалось найти подход к Дональду Трампу. В начале ситуация была более чем тревожной.

Чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа?

Как отметил Джигун, Украина продемонстрировала удивительную способность не уступать даже в очень трудном положении. Сначала взгляд нашего государства на войну был альтернативным для Трампа. Сейчас президент США стал более сговорчивым.

Мы видим сейчас эти звонки Зеленского и Трампа. Вероятнее всего, они обсуждали что-то прикладное. Одно дело, когда есть протокольный звонок, чтобы обсудить общие вещи. А звонки 2 дня подряд говорят о чем-то прикладном,

– отметил Джигун.

Поэтому, вполне вероятно, что сейчас готовится что-то очень интересное. Об этом специально не говорят на публику, чтобы не сорвать процесс. И это вполне может быть связано с вопросом передачи Украине ракет Tomahawk. Не зря Трамп активизировался с этим вопросом в последнее время.

Получит ли Украина Tomahawk?