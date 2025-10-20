Постоянная смена риторики Трампа относительно войны в Украине разрушила последние надежды Европы. Союзники осознали, что на помощь США больше рассчитывать не стоит.

После безрезультативного саммита на Аляске Дональд Трамп резко критиковал Путина, указывал на экономические проблемы России, ее большие потери на фронте. Тем временем Украину президент США хвалил. Он заявлял, что наше государство способно вернуть все утраченные территории. А в заявлении 13 октября американский лидер допустил передачу Киеву "Томагавков", если Москва не пойдет на мир, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Как в Европе восприняли очередную смену риторики Трампа?

Впрочем, звонок Путина 16 октября в очередной раз изменил риторику Дональда Трампа. Тот заговорил, что не хочет эскалации, "Томагавки" нужны самим США, а диктатор, мол, стремится к завершению войны. Надежды Европы заручиться стабильной поддержкой Украины со стороны США сошли на нет.

17 октября на встрече в Белом доме, по данным СМИ, Дональд Трамп решительно продвигал требования максималистские требования Владимира Путина по миру. Президент США убеждал Зеленского сдать Донбасс. Украинский лидер сообщил европейским партнерам о результатах переговоров с американцем. СМИ отмечают, что политик был очень разочарован.

Неудачная встреча в Белом доме изменила повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября, саммита лидеров ЕС в четверг и собрание "коалиции желающих" в поддержку Украины в пятницу.

На этих встречах союзники будут пытаться согласовать общую реакцию на позицию Трампа. Также они обсудят усиление поддержки Украины, в частности через возможный заем на основе замороженных российских активов. Темой дискуссий станет и подготовка к вероятному саммиту Трампа и Путина в Будапеште, который может состояться в ближайшие недели.

Один из высокопоставленных европейских чиновников сообщил, что в ближайшие дни они будут работать сверхурочно над обновленными планами действий по Украине. По его словам, европейские правительства не испытывают особого оптимизма, но действуют прагматично, готовясь к следующим шагам.

Чиновники отметили, что тон, содержание и результаты встречи в Белом доме четко дали понять: США не собираются активно спасать Украину, как некоторые в Европе надеялись после недавних признаков напряжения между Трампом и Путиным.

Другой чиновник добавил, что ожидать от Трампа каких-либо стратегических изменений в пользу Украины уже нереально. Даже незначительные дипломатические успехи для Киева сейчас очень сложно закрепить. Зато Трамп ясно дал понять, что европейские страны, которые до сих пор не предоставляют Украине достаточно военной или финансовой помощи, должны срочно это исправить. Также, по словам дипломатов, планы так называемой "коалиции желающих" по согласованию послевоенных гарантий безопасности для Киева уже давно нуждаются в конкретизации.

Что известно о позиции Трампа по Украине?