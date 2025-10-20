Постійна зміна риторики Трампа щодо війни в Україні зруйнувала останні надії Європи. Союзники усвідомили, що на допомогу США більше розраховувати не варто.

Після безрезультативного саміту на Алясці Дональд Трамп різко критикував Путіна, вказував на економічні проблеми Росії, її великі втрати на фронті. Тим часом Україну президент США хвалив. Він заявляв, що наша держава здатна повернути усі втрачені території. А у заяві 13 жовтня американський лідер допустив передачу Києву "Томагавків", якщо Москва не піде на мир, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

Дивіться також "Потрібна практика в бою": Зеленський відповів, чи купуватиме США українські безпілотники

Як у Європі сприйняли чергову зміну риторики Трампа?

Втім, дзвінок Путіна 16 жовтня вкотре змінив риторику Дональда Трампа. Той заговорив, що не хоче ескалації, "Томагавки" потрібні самим США, а диктатор, мовляв, прагне завершення війни. Сподівання Європи заручитися стабільною підтримкою України з боку США зійшли нанівець.

17 жовтня на зустрічі у Білому домі, за даними ЗМІ, Дональд Трамп рішуче просував вимоги максималістські вимоги Владіміра Путіна щодо миру. Президент США переконував Зеленського здати Донбас. Український лідер повідомив європейським партнерам про результати переговорів з американцем. ЗМІ зазначають, що політик був дуже розчарований.

Невдала зустріч у Білому домі змінила порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня, саміту лідерів ЄС у четвер та зібрання "коаліції охочих" на підтримку України в п'ятницю.

На цих зустрічах союзники намагатимуться узгодити спільну реакцію на позицію Трампа. Також вони обговорять посилення підтримки України, зокрема через можливу позику на основі заморожених російських активів. Темою дискусій стане й підготовка до ймовірного саміту Трампа і Путіна в Будапешті, який може відбутися найближчими тижнями.

Один із високопоставлених європейських чиновників повідомив, що в найближчі дні вони працюватимуть понаднормово над оновленими планами дій щодо України. За його словами, європейські уряди не відчувають особливого оптимізму, але діють прагматично, готуючись до наступних кроків.

Посадовці зазначили, що тон, зміст і результати зустрічі у Білому домі чітко дали зрозуміти: США не збираються активно рятувати Україну, як дехто в Європі сподівався після недавніх ознак напруження між Трампом і Путіним.

Інший чиновник додав, що очікувати від Трампа будь-яких стратегічних змін на користь України вже нереально. Навіть незначні дипломатичні успіхи для Києва нині дуже складно закріпити. Натомість Трамп ясно дав зрозуміти, що європейські країни, які досі не надають Україні достатньо військової чи фінансової допомоги, мають терміново це виправити. Також, за словами дипломатів, плани так званої "коаліції охочих" щодо погодження післявоєнних гарантій безпеки для Києва вже давно потребують конкретизації.

Що відомо про позицію Трампа щодо України?