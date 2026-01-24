Все пошло не по плану: FT раскрыл детали встречи Зеленского и Трампа в Давосе

22 января на полях экономического форума в Давосе Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу. На ней политики планировали обсудить мирный план, а также план восстановления послевоенной Украины.

Ожидания Зеленского от этой встречи не оправдались. Трамп не подтвердил соглашение о послевоенном восстановлении Украины. Об этом пишет The Financial Times.

Почему встреча с Трампом была неудачной для Зеленского?

Как отмечает издание, Владимир Зеленский надеялся во время встреч с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе завершить договоренности по экономическому восстановлению Украины и послевоенной безопасности.

Документы, согласованные с американскими чиновниками перед саммитом, остались незавершенными и неподписанными.

Трамп покинул швейцарский курорт после часовой встречи с украинским президентом, не подтвердив ни одного соглашения.

Это стало неудачей для Зеленского, который пытался заставить американского коллегу взять на себя большие обязательства по поддержке Украины.

Напомним, что ранее украинский лидер заявлял о том, что приедет в Давос только в том случае, если действительно будут достигнуты договоренности, а именно подписаны два соглашения:

о послевоенном восстановлении и восстановлении Украины на 800 миллиардов в течение 10 лет;

о гарантиях безопасности.

Соглашение на 800 миллиардов долларов призвано перезапустить экономику и вернуть рабочие места, открыть путь к кредитам, грантам и инвестициям от частных компаний.

В конце прошлого года Зеленский рассказывал журналистам о "Дорожной карте процветания Украины", которую удалось разработать с США. Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года. По словам президента, договоренности предусматривают создание фонда для инвестиций в быстро растущие сектора: технологический сектор; центры обработки данных; сфера искусственного интеллекта. Также планируются совместные инвестиции Украины и США в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры, восстановление территорий, реконструкцию городов и жилых районов.

Почему Трамп отказался подписывать соглашение на 800 миллиардов долларов?