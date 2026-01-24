Все пошло не по плану: FT раскрыл детали встречи Зеленского и Трампа в Давосе
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Давосе, но Трамп не подтвердил соглашение о послевоенном восстановлении Украины.
- Основной причиной отказа подписать соглашение считаются разногласия относительно судьбы Донбасса.
22 января на полях экономического форума в Давосе Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу. На ней политики планировали обсудить мирный план, а также план восстановления послевоенной Украины.
Ожидания Зеленского от этой встречи не оправдались. Трамп не подтвердил соглашение о послевоенном восстановлении Украины. Об этом пишет The Financial Times.
Почему встреча с Трампом была неудачной для Зеленского?
Как отмечает издание, Владимир Зеленский надеялся во время встреч с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе завершить договоренности по экономическому восстановлению Украины и послевоенной безопасности.
Документы, согласованные с американскими чиновниками перед саммитом, остались незавершенными и неподписанными.
Трамп покинул швейцарский курорт после часовой встречи с украинским президентом, не подтвердив ни одного соглашения.
Это стало неудачей для Зеленского, который пытался заставить американского коллегу взять на себя большие обязательства по поддержке Украины.
Напомним, что ранее украинский лидер заявлял о том, что приедет в Давос только в том случае, если действительно будут достигнуты договоренности, а именно подписаны два соглашения:
- о послевоенном восстановлении и восстановлении Украины на 800 миллиардов в течение 10 лет;
- о гарантиях безопасности.
Соглашение на 800 миллиардов долларов призвано перезапустить экономику и вернуть рабочие места, открыть путь к кредитам, грантам и инвестициям от частных компаний.
В конце прошлого года Зеленский рассказывал журналистам о "Дорожной карте процветания Украины", которую удалось разработать с США. Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года. По словам президента, договоренности предусматривают создание фонда для инвестиций в быстро растущие сектора: технологический сектор; центры обработки данных; сфера искусственного интеллекта. Также планируются совместные инвестиции Украины и США в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры, восстановление территорий, реконструкцию городов и жилых районов.
Почему Трамп отказался подписывать соглашение на 800 миллиардов долларов?
- Среди участников форума в Давосе ходили предположения, что основной причиной, почему изменилось намерение президента США, являются разногласия относительно судьбы Донбасса. Этот вопрос остается самым сложным и пока нерешенным. Украина в качестве компромисса предлагает вариант создания свободной экономической зоны на Донбассе. Киев настаивает: если Вооруженные Силы Украины будут вынуждены отойти, то и в целом российские силовики должны отступить на то же расстояние. Россия отказывается это делать.
- Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что в окружении Дональда Трампа рассматривают предложение завершить войну через территориальные уступки Украины в обмен на деньги и гарантии безопасности. Для Киева это скорее ловушка. Речь идет об отказе Украины от неоккупированной части Донбасса в обмен на обещания инвестиций в восстановление на сумму до 800 миллиардов долларов и западные гарантии. Формально суверенитет Украины якобы сохраняется, но фактически это означает потерю контроля над важными оборонительными позициями. Проблема в том, что территориальные уступки должны быть быстрыми и необратимыми, тогда как деньги, безопасность и восстановление – это лишь обещания без четких механизмов. Именно поэтому такие предложения в Украине считают опасными: мир "на бумаге" сегодня может сделать страну более уязвимой уже завтра.
- В западных СМИ появилась информация, что Киеву могут предложить около 800 миллиардов долларов для восстановления страны после войны, якобы в обмен на уступки по Донбассу. Глава Института американистики Владислав Фарапонов объяснил 24 Каналу, что такая сделка теоретически возможна, однако маловероятно, что США реально планируют обменивать деньги на украинскую территорию – это слишком упрощенная трактовка. По словам Фарапонова, представители США называют это предложение "соглашением об экономическом сотрудничестве". Его точное содержание пока неизвестно, но есть основания верить, что текст соглашения и договоренности о гарантиях безопасности уже проработаны и согласованы с украинской стороной. Эксперт подчеркивает: это хороший знак, но не означает, что Украина будет обменивать свои территории, в частности Донбасс.