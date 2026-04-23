Эрдоган сделал заявление о возможной встрече Зеленского с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником между Украиной и Россией на переговорах. Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса.

О подробностях гипотетических переговоров сообщает Reuters.

Что известно о возможных переговорах?

В среду, 22 апреля, Эрдоган на встрече в Анкаре заявил, что Турция прилагает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной и встречи их руководителей. Ранее в Киеве заявляли, что попросили Анкару организовать встречу лидеров Украины и России.

Турция – одна из стран, которая сохраняет хорошие связи с обеими странами после начала полномасштабного вторжения России. Именно Анкара была посредником при подписании "зернового соглашения" между сторонами в 2022 году, которая обеспечивала возможность перевозить украинскую агропродукцию. Договоренность перестала действовать в 2023 году после единоличного выхода из нее российской стороны.

Турция привлечена, к тому, чтобы российско-украинская война закончилась миром, и мы работаем над возобновлением переговоров на уровне лидеров,

– сообщил Эрдоган.

Обратите внимание! Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что не считает настоящим мирным процессом. Он отметил, что Москва не показывает готовности к реальному соглашению, а сама эта история тянется уже более года как часть кремлевской игры. Главная цель этой игры, по его словам, заключается не в договоренности с Украиной, а в попытке выйти на отдельное соглашение с Соединенными Штатами. Именно поэтому Путин постоянно возвращается к разговорам о якобы достигнутых рамках или договоренностях с американцами и пытается показать, что ключ к завершению войны лежит не в Киеве, а в Вашингтоне.

Какие еще заявления сделал Эрдоган?

Президент Турции во время встречи с Марком Рютте заявил, что сохранение трансатлантических связей является "незаменимым", но добавил, что ожидает от европейских союзников по НАТО большей ответственности за трансатлантическую безопасность.

В разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Эрдоган сказал, что американо-иранская война "начинает ослаблять Европу". Президент Турции рассказал, что он работает не только над окончанием войны России с Украиной путем переговоров, но и Ирана с США.

Турция имеет общую границу с Ираном и поэтому заинтересована в прекращении войны. Эрдоган рассказал, что встречался с делегациями Ирана и США, а также премьер-министром Пакистана, который выступает посредником в ближневосточной войне.

