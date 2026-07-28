Подталкивают к одному из сценариев: эксперт раскрыл, что Трамп обсудит с делегацией Украины

Владимир Зеленский скоро посетит США, где встретится с Дональдом Трампом. Эта встреча состоится на фоне конфликта с Ираном, приближающихся выборов в Конгресс и охлаждения отношений Соединенных Штатов с Россией.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко допустил в разговоре с 24 Каналом , какие вопросы будут обсуждать президенты Украины и США. Также он наметил два варианта взаимодействия США с Украиной и Россией.

Трампу нужен результат

Буряченко обратил внимание на то, что в США в ноябре состоятся промежуточные выборы, на результаты которых повлияют события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.

Это несет, по его мнению, для Украины угрозы, прежде всего энергетического кризиса, но и определенные возможности – в совместных проектах, в частности Drone Deal, антибаллистической тематике и более широких компонентах безопасности, в частности, со странами Ближнего Востока и Персидского залива.

Трампу в преддверии выборов нужно получить комплексный политический результат. И если будет возможность "завершить" девятую войну – то есть войну России против Украины – его команда от этого не откажется,

– подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США сделают все возможное для завершения российско-украинской войны, если сложится соответствующая конфигурация.

Но после переговоров, российская делегация фактически получила политическую оплеуху. Ведь Рубио дал понять россиянам, что "дух Анкориджа" отсутствует, что он неприемлем для Украины, а США, несмотря на запрос из России, продолжат передавать Киеву вооружение,

– сказал президент Международного института исследований безопасности.

Позиции России также ослабляет экономический и энергетический кризис, переходящий в хроническую стадию. По его словам, это будет иметь серьезные социальные последствия, особенно накануне предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.

Один из двух сценариев для президента США

Все эти факторы, как считает Бурченко, подталкивают Дональда Трампа к одному из двух сценариев.

Согласно первому сценарию, США давят на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложила и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог показать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности, через инструменты гарантий безопасности,

– отметил он.

Также, как считает эксперт, этот вариант приемлем для Украины, но требует серьезной работы со стороны США и европейских партнеров. В частности, ограничение экспорта российского газа и нефти. Но готовы ли к этому США и Европа, особенно на фоне масштабирования энергетического кризиса, – открытый вопрос.

Какие вопросы будут обсуждать Зеленский и Трамп во время встречи в США: смотрите видео

Второй сценарий предполагает, что США постоянно будут находиться в переговорном процессе, получая предложения от России и поддерживая диалог с Украиной.

Такой вариант позволял бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего, республиканцам, что он не отказывается от обещания завершить войну в Украине. Однако реальных движений до завершения войны он не делал бы, потому что приоритет оставался бы за Ближним Востоком,

– отметил президент Международного института исследований безопасности.

Поэтому, по его мнению, именно в такой логике, вероятно, пройдет встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер, скорее всего, попытается показать избирателям контакт с лидером Украины, попытки урегулировать войну и даже намерение принять санкционный пакет Линдси Грэма. Однако в то же время он будет оставаться на связи с Путиным.

Что касается Владимира Зеленского, то его план максимум – посадить Россию за переговорный стол через санкционный пакет Линдси Грэма. А план минимум от встречи с Трампом: получение возможности закрыть небо, перенаправление в Украину большего количества запасов ракет PAC-3 для систем Patriot, а также, как подчеркнул Буряченко, скорейшее размещение производства этих ракет.