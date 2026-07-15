Андрей Сибига подчеркнул, что его скорейшее принятие станет важным сигналом поддержки Украины.

Что известно о новых санкциях против России?

Новый пакет санкций представляет собой пересмотренную версию законодательной инициативы, над которой работала двухпартийная группа сенаторов. Одним из ключевых авторов документа был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который активно выступал за усиление экономического давления на Россию и поддержку Украины.

Работа над обновленной редакцией велась в тесном сотрудничестве с администрацией президента США. После внесения документа в Сенат он должен пройти процедуру рассмотрения и голосования.

По оценкам авторов инициативы, принятие этого документа должно усилить санкционное давление на российскую экономику, прежде всего на ее военный сектор, а также продемонстрировать неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

На внесение законопроекта уже отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Его скорейшее принятие станет мощным сигналом об американском лидерстве, значительно усилит давление на военную экономику России и поможет создать условия для прочного мира в Украине. Это также станет достойным знаком уважения к покойному сенатору Линдси Грэму, чья непоколебимая приверженность стратегическому партнерству между США и Украиной и неуклонная защита жестких санкций против Кремля оставили неизгладимый след,

– написал он.

Министр подчеркнул, что своевременное принятие документа не только укрепит санкционный режим против России, но и будет способствовать достижению справедливого и прочного мира.

Отметим, что Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем почти два года работали над проектом, который должен стать инструментом экономического давления на Россию и ее партнеров. Он предусматривает возможность введения санкций и торговых ограничений против стран, которые закупают российскую нефть и помогают Кремлю получать прибыль для продолжения войны.

Документ включает не только меры наказания для стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, но и механизм поощрения тех, кто будет искать альтернативные источники поставок. Речь идет о нескольких государствах, которые, по мнению авторов законопроекта, используют дешевую российскую нефть в своих интересах и помогают Москве сохранять доходы от экспорта.

Сторонники законопроекта убеждены, что только усиление экономического давления может заставить Россию более серьезно подойти к переговорам о прекращении войны против Украины.

Если законопроект будет принят, Трамп получит дополнительные инструменты для введения санкций против России и государств, поддерживающих ее экономику посредством торговли энергоресурсами.

Законодатели также рассматривают возможность включения в законопроект санкций против Ирана и группировки "Хезболла". По словам президента США, если это произойдет, такой шаг будет иметь серьезные последствия.