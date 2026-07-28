Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко припустив у розмові з 24 Каналом, які питання обговорюватимуть президенти України та США. Також він окреслив два варіанти взаємодії США із Україною та Росією.

Трампу потрібний результат

Буряченко звернув увагу на те, що в США у листопаді відбудуться проміжні вибори, на результати яких матимуть вплив події, що розгортаються на Близькому Сході.

Це несе, на його думку, для України загрози, насамперед енергетичної кризи, але і певні можливості – у спільних проєктах, зокрема Drone Deal, антибалістичній тематиці та ширших безпекових компонентах, зокрема, із країнами Близького Сходу і Перської затоки.

Трампу напередодні виборів потрібно отримати комплексний політичний результат. І якщо буде можливість "завершити" дев’яту війну – тобто війну Росії проти України – його команда від цього не відмовиться,

– наголосив він.

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Раніше держсекретар США Марко Рубіо перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що США зроблять усе можливе для завершення російсько-української війни, якщо складеться відповідна конфігурація.

Але після переговорів, російська делегація фактично отримала політичного ляпаса. Адже Рубіо дав зрозуміти росіянам, що "дух Анкориджа" відсутній, що він неприйнятний для України, а США попри запит із Росії продовжать передавати Києву озброєння,

– сказав президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Позиції Росії також послаблює економічна та енергетична кризи, які переходять у хронічну стадію. За його словами, це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо напередодні виборів у Держдуму, які мають відбутися у вересні.

Один з двох сценаріїв для президента США

Усі ці чинники, як вважає Бурченко, підштовхують Дональда Трампа до одного з двох сценаріїв.

Відповідно до першого сценарію, США тиснуть на Росію разом із Україною та європейцями, примушуючи Путіна сісти за стіл перемовин на справедливих умовах. Ці умови запропонувала і Україна, і європейці. Тоді б Трамп міг показати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема, через інструменти гарантій безпеки,

– зазначив він.

Також, як вважає експерт, цей варіант прийнятний для України, але він вимагає серйозної роботи з боку США та європейських партнерів. Зокрема, щодо обмеження експорту російського газу і нафти. Але чи готові до цього США та Європа, особливо на тлі масштабування енергетичної кризи, – відкрите питання.

Які питання обговорюватимуть Зеленський і Трамп під час зустрічі у США: дивіться відео

Другий сценарій передбачає те, що США будуть постійно перебувати в перемовному процесі, отримуючи пропозиції від Росії та підтримуючи діалог із Україною.

Такий варіант дозволяв би Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Проте реальних рухів до завершення війни він не робив би, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом,

– зазначив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Тому, на його думку, саме в такій логіці, ймовірно, відбуватиметься зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні. Американський лідер, скоріш за все, намагатиметься показати виборцям контакт із лідером України, спроби врегулювати війну та навіть намір прийняти санкційний пакет Ліндсі Грема. Однак водночас він залишатиметься на зв'язку з Путіним.

Щодо Володимира Зеленського, то його план максимум – посадити Росію за перемовний стіл через санкційний пакет Ліндсі Грема. А план мінімум від зустрічі із Трампом: отримання можливості закрити небо, перенаправлення в Україну більшої кількості запасів ракет PAC-3 для систем Patriot, а також, як наголосив Буряченко, якнайшвидше розміщення виробництва цих ракет.